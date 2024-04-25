الامارات | ّقريبا في ولاية أمريكية: المعلمون يمكنهم حمل السلاح في غرف الصف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقر المشرعون في ولاية تينيسي مشروع قانون يوم الثلاثاء الماضي يسمح للمعلمين وموظفي المدارس في الولاية بالتسلح أثناء تواجدهم في المدرسة وفق ما ذكرت محطة "سي أن أن".

ويسمح مشروع القانون، لأعضاء هيئة التدريس أو الموظفين في المدرسة بحمل مسدس مخفي في حرم المدرسة وفقًا لشروط معينة من بينها "الحصول على تصريح حمل(سلاح)، وتصريح كتابي من المشرف والمدير ورئيس وكالة إنفاذ القانون المناسبة، و إكمال 40 ساعة من التدريب الأساسي في مجال الشرطة المدرسية، و40 ساعة من التدريب المعتمد من لجنة معايير وتدريب ضباط السلام والمخصص للشرطة المدرسية كل عام على نفقة المعلم." كما طالبت المذكرة الأستاذ "استكمال فحص الخلفية (المرتبط بحمل السلاح) والخضوع لفحص نفسي يجريه مقدم رعاية صحية مرخص من ولاية تينيسي".

وانتقد بعض الحضور التصويت وصرخوا بوجه المؤيدين للمشروع بعد التصويت قائلين "أياديكم ملوثة بالدماء".

ويتوجه مشروع القانون الآن إلى مكتب الحاكم الجمهوري بيل لي، وإذا لم يعترض عليه، يصبح مشروع القانون قانونًا بتوقيعه أو بدونه.