كيف تؤثر الأسماك المملحة على مستوى الكوليسترول في الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ من الأكلات المميزة والمحببة، لكن تناولهما قد يؤثر على العديد من وظائف الجسم والكوليسترول.

ما تأثير تناول الرنجة والفسيخ على مستويات الكوليسترول؟

كشفت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، لـ"الخليج 365" أن تناول الفسيخ قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول، ما يسبب الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين، وذلك نظرا لاحتوائه على الكثير من الصوديوم.

خطورة الإفراط في الفسيخ على الصحة العامة

ارتفاع ضغط الدم

احتمالية الإصابة بأمراض الكلى.

زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب.

التسمم الغذائي.

الحساسية.

مشكلات الجهاز الهضمي.

آلام المعدة.

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