سر الإصابة بنزلات معوية بسبب البطيخ والخوخ.. تحذير من تناولهما في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حذر الدكتور أحمد شكر، أخصائي أمراض الباطنة والحميات، من تناول الخوخ والبطيخ خلال الفترة الحالية، وقال في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" إن ارتفاع نسبة السماد الأزوتى في البطيخ والخوخ هذه الفترة قد يؤثر سلبا على صحة الإنسان.

وأوضح "شكر" أن الأسمدة الكيميائية التي تحتوي على مواد نيتروجينية وتصل للإنسان من خلال تناول الخضروات أو الماء قد تؤدي إلى تحول النترات في أمعاء الإنسان إلى مادة النيتريت المسببة لسرطان المعدة والأمعاء.

وأشار أخصائي أمراض الباطنة إلى أن مادة "البيوريت" السامة الموجودة في البطيخ والخوخ قد تنشط أيضا عند ارتفاع درجة الحرارة وتؤدي إلى تحلل مركب "اليوريا" وتطاير الأمونيا، ما يسبب الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والنزلات المعوية الحادة.

طرق الوقاية من النزلات المعوية في الصيف

كشف الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد، مجموعة من الطرق المهمة للوقاية من النزلات المعوية خلال فصل الصيف.

وقال أستاذ الكبد والجهاز الهضمي خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى أن الفيروسات المعوية قد تحدث في فصل الصيف والخريف أكثر من باقي فصول السنة.

وأشار عز العرب إلى أن أكثر من مليار نسمة سنويا على مستوى العالم قد يصابون بالفيروسات المعوية، ويرجع سبب العدوى إلى انتقال الرذاذ بين شخص مصاب وآخر سليم أو ملامسة أو استخدام أدوات شخص مريض، لذا من الأفضل غسل اليدين جيدا لمنع انتقال العدوى.

أعراض النزلات المعوية

وتتضمن أعراض النزلة المعوية ارتفاعا بسيطا في درجة الحرارة، ولكن إذا ارتفعت عن 38 درجة بالنسبة للأطفال أقل من 3 شهور، أو 39 درجة للأطفال من 3 لـ6 شهور، أو 40 درجة للأعمار الأكبر سنا، يجب استشارة الطبيب فورا.

ومن ضمن الأعراض التي قد تحدث خارج الجهاز الهضمي مثل تعب العضلات وسيلان الأنف.

ونصح أستاذ الجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد بضرورة الابتعاد عن الشخص المصاب بأي فيروس، خاصة كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، وكذلك غسل اليدين جيدا قبل إعداد الطعام والحد من الإكثار في تناول الكافيين أو الأطعمة التي تسبب الحساسية، ومضغ الطعام جيدا والابتعاد عن الضغط العصبي.

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