"مش قادر أوصف إحساسي".. سعادة كبيرة للدكتور حسام موافي في زفاف ابنته (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

احتفل الدكتور حسام موافي بعقد قران ابنته "مريم"، في أجواء مليئة بالفرح والبهجة، وذلك في حفل مميز حضره أفراد العائلة والأصدقاء المقربون.

وشهد الحفل العديد من اللحظات المؤثرة، حيث عبّر الدكتور حسام عن سعادته الغامرة بزواج ابنته، متمنيا لها حياة زوجية سعيدة مليئة بالحب، قائلا: "الشعور اللي أنا حاسس بيه دلوقتي، مش عارف أوصفه، هقول للعروسين كلمتين، كلمة قالها الشيخ خالد الجندي: الزواج عقد تنازلات، اللي مش قادر يتنازل ميتجوزش، الخلافات الزوجية تحدث من عدم التنازل، فالتنازلات يجب أن تكون متبادلة، وأن تُبنى على أسس من الحب والاحترام المتبادل".

وتابع: "بينما كنت أقرأ القرآن الكريم، لفت انتباهي قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".

وأضاف أنه توقف عند هذه الآية الكريمة متأملا، وراوده سؤال: "أهي حقا معجزة؟!"

وشدد "موافي" على أن التنازل لا يعني التخلي عن المبادئ أو القيم الشخصية، بل هو نوع من التكيف والتوافق مع شريك الحياة، ما يُسهم في نجاح العلاقة الزوجية.

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