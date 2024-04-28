3 وصفات سهلة لاستخدام بواقي الدجاج.. «هتعملي أكلات مفضلة لأفراد الأسرة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتعرض ربات البيوت عادة إلى فائض كبير من بواقي الدجاج المفتتة التي تبقى في الأطباق العائدة من السفرة خاصة بعد العزومات، وفي الوقت ذاته قد لا يميل البعض إلى الطعام «البايت» ما يجعلها تأخذ دورة لحفظها على أرفف الثلاجة حتى ينتهي بها الأمر إلى سلة القمامة.

وبحسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة» يمكنك الاستفادة ببواقي الدجاج المفتتة من خلال إعداد 3 أكلات مختلفة دون رميها، وهي تتمثل في الآتي:

شاورما

ويمكنك استخدام قطع الدجاج المتبقية في مطبخك في إعداد الشاورما بعد تقطيعها إلى نسائر صغيرة ونزع الجلد منها، واتباع الخطوات الآتية:

- سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

- أضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

- أضيفي الفلفل الأخضر والطماطم وقلبيهم لعدة دقائق.

- أضيفي الدجاج والثوم والكمون والكزبرة والفلفل الأسود والملح.

- قلبي المزيج حتى يسخن الدجاج ويتجانس مع التوابل.

- غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

- سخني رغيف الخبز العربي على نار هادئة أو في فرن.

- وزعي خليط الدجاج على رغيف الخبز.

- أضيفي صلصة الثومية حسب الرغبة.

- لفّي رغيف الخبز على شكل أسطواني.

- قدمي الشاورما مع السلطة العربية أو البطاطس المقلية.

الجلاش

ومن خلال لحم الدجاج المتبقي، يمكنك تشويحه في القليل من الزيت على النار، ثم أضيفي البصل والثوم والفلفل المفرومين إلى شرائح الطماطم والملح والفلفل الأسود وقلبيها جيدًا، ثم ضعي الخليط على أوراق الجلاش المدهونة بالسمنة السايحة.

السمبوسة

ونظرًا لأنّ السمبوسة من المقبلات المفضلة لكثير من أفراد الأسرة، يمكنك تحضيرها مقلية أو مشوية داخل الفرن بعد حشوها ببواقي الدجاج بعد تقطيعه إلى فتافيت صغيرة، ويوضع عليها بعض المكونات مثل الجبن والفلفل الرومي والبطاطس المهروسة وتخلط جميع المكونات معًا، وقومي بحشي السمبوسة بالحشوة وتغلق ثم تقلى في الزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون تقدم بجانب أي صوص من اختيارك.