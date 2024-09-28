الامارات | بريطانيا تحظر ناعومي كامبل من «العمل الخيري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظرت بريطانيا مشاركة عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل في مجالس أمناء مؤسسات خيرية لمدة خمس سنوات، بعد أن خلص تحقيق يتعلق بجهة خيرية أسستها كامبل إلى أن أموالاً جمعتها ذهبت إلى الدفع مقابل سجائر وخدمات بمنتجعات صحية.

وهيمنت كامبل، المولودة في لندن وتبلغ حالياً من العمر 54 عاماً، هي ومجموعة من نخبة من العارضات على مجال الموضة والأزياء، وعلى أغلفة المجلات منذ تسعينات القرن الماضي.

وأسست في 2005 (فاشون فور ريليف) أو «الموضة من أجل الإغاثة»، بهدف جمع أموال لقضايا إنسانية من خلال تقديم عروض أزياء، لكن تلك المؤسسة أزيلت من قائمة الجهات الخيرية في بريطانيا هذا العام.

وخلص تحقيق يتعلق بالمؤسسة أجرته اللجنة المعنية بالجهات الخيرية إلى وجود مخالفات وسوء إدارة في وقائع عدة.

وأعلنت اللجنة، بناء على ذلك، حظر عضوية كامبل واثنين آخرين في مجالس أمناء مؤسسات خيرية. وأحجم ممثلون عن كامبل عن التعليق.