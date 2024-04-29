الامارات | زفاف أسطوري لملياردير وعارضة أزياء شهيرة..على سفح الهرم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 أبريل 2024

أقيم بمنطقة الأهرامات حفل زفاف الملياردير الأميركي من أصل هندي أنكور جين، على عارضة الأزياء الأميركية إريكا هاموند.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مراسم الزفاف استمرت 4 أيام وجرت في العديد من المناطق الأثرية بالقاهرة.

وأنكور جين هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيلت ريوردز، وبرنامج "كايروس" الأول من نوعه الذي يسمح للمستأجرين بكسب نقاط على الإيجار وبناء طريق نحو ملكية المنازل.

أما زوجته إريكا هاموند فهي عارضة أزياء ومدربة لياقة بدنية كما أنها من نجوم المصارعة الحرة بالولايات المتحدة.

وكشف زاهي حواس وزير الآثار السابق، تفاصيل حفل زفاف جين وهاموند، أمام الأهرامات، حيث قال: "هو صديقي ودعوته لإقامة حفل زفافه في مصر، وقد استمر لمدة أربعة أيام، وعزم 150شخصا من رجل الأعمال، ومطربين ومشاهير، وكان الأمر أشبه بالمهرجان المصري على أعلى مستوى".

وأضاف حواس: "أول يوم كان في قصر محمد علي باشا، وثاني يوم أقام حفلا ضخما بالمتحف المصري الكبير، واليوم الثالث نظم حفلا مكان حفلات الصوت والضوء، وهو المكان الذي عقدا فيه عقد الزفاف، ثم انتقل الحفل إلى منطقة البانوراما بالهرم، وفي اليوم الرابع أقاما حفلا في جزيرة أبو الدهب".