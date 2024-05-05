الامارات | يسار جرار: مؤلفات محمد بن راشد وثيقة للسعادة والإيجابية والأمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والبروفيسور في «كلية هالت العالمية لإدارة الأعمال» بالولايات المتحدة الأميركية، الدكتور يسار جرار، أن «صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائد فذ ومدرسة فريدة في القيادة، إذ تعلمنا من سموّه أن القيادة الناجحة لا تقاس بالكلام والأفكار، ولكن تقاس بالإنجازات، وهذه فلسفة سموّه في القيادة».

واستعرض تأثير إصدارات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء نماذج من القيادات الطموحة القادرة على التفكير الاستباقي وقهر المستحيل، وإسهاماتها في إعداد جيل قيادي واعٍ وقادر على تحمّل المسؤولية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «الدروس القيادية في مسيرة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» نظمها جناح إصدارات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، والذي يحتفي بـ13 إصداراً لسموّه.

وقال الدكتور يسار جرار، خلال الجلسة التي أدارها الباحث في مركز تريندز للبحوث والاستشارات حمد الحوسني، وحضرها عدد من الكتّاب والأدباء والمثقفين والإعلاميين وزوار معرض أبوظبي للكتاب إن «أحد أسباب نجاح دبي هو أسلوب القيادة، حيث أرسى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدرسة في القيادة، عمادها الطموحات التي لا تعرف المستحيل»، لافتاً إلى أن إصدارات سموّه أسهمت في بناء نماذج من القيادات الطموحة، حتى تم إدراج عدد منها في المناهج الدراسية.

تصميم المستقبل

وتناول الدكتور يسار جرار، مؤلف كتاب «الشيخ الرئيس التنفيذي.. دروس في القيادة من محمد بن راشد آل مكتوم»، تأثير إصدارات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في استشراف وتصميم المستقبل، وترسيخ مكانة الإمارات الريادية، منوهاً بأن القارئ لكتب سموّه خصوصاً كتاب «قصتي» يدرك أن نجاح دولة الإمارات ودبي لم يأتِ مصادفة أو بضربة حظ، وإنما جاء نتيجة تخطيط علمي محكم، وعمل دؤوب مخلص.

وذكر أن إصدارات سموّه تُعدُّ وثيقة للسعادة والإيجابية، إذ يحرص سموّه دائماً على بث الطاقة الإيجابية في فرق العمل والمجتمع على حد سواء، تحقيقاً للمزيد من النجاحات والإنجازات.

وتابع: «تعلمنا من سموّه أن القائد الإيجابي والناجح هو الذي يعمل على رفع معنويات فريقه، ويجعل بيئة العمل سعيدة وإيجابية»، موضحاً أن «قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتميّز بالإيجابية والحكمة، وتحويل التحديات إلى فرص»، معتبراً أن كتاب سموّه «تأملات في السعادة والإيجابية» يحمل طاقة إيجابية كبيرة للغاية، تدفع إلى العمل والإنجاز.

استئناف الحضارة العربية

ونوّه الدكتور يسار جرار بأن «صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد ملهم يعمل بدأب لزرع الأمل في الأمة العربية، واستئناف الحضارة العربية، فعندما سئل سموّه في أحد اللقاءات عن كم تستحوذ المنطقة العربية على أجندة سموّه، أجاب: أن المنطقة العربية ليست على أجندتي فقط، بل هي أجندتي». وأكمل «أطلق سموّه العديد من المبادرات لاستئناف مساهمة المنطقة العربية في الحضارة الإنسانية مثل مركز الشباب العربي وصنّاع الأمل وتحدي القراءة العربي ونوابغ العرب، كما أن نجاح مهمة (مسبار الأمل) لم يكن نجاحاً لدولة الإمارات فحسب، بل كان نجاحاً للإرادة العربية، وبادرة أمل منحت الشباب العربي الثقة في مستقبلهم ومستقبل أوطانهم». وتابع الدكتور يسار جرار: «تعلمنا من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اهتمامه بتنمية قدرات القيادات على جميع المستويات، وتعزيز دور الشباب في ميادين التنمية، إذ أطلق سموّه العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب، وتطوير مهاراتهم، والاستماع إلى آرائهم، وتعزيز روحهم القيادية، ومنها تعيين شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب في سن 22 عاماً، لتصبح أصغر وزير في العالم، كما تعلمنا من سموّه أن الشباب ليس شباب الجسد، ولكن شباب العقل والأفكار الجديدة».

رؤى وتجارب

جاءت جلسة «الدروس القيادية في مسيرة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» ضمن مجموعة من الجلسات التي ينظمها جناح إصدارات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، لتسليط الضوء على رؤى وتجارب سموّه، وأهمية إصداراته وتأثيرها على العمل الحكومي والتنموي والثقافي والاجتماعي.

ويحتفي الجناح بإصدارات سموّه التي أسهمت في الحراك الفكري والثقافي محلياً وعربياً، وتتنوع مواضيعها لتشمل مختلف مناحي وجوانب الحياة، لاسيما في الإدارة والتميّز والريادة والقيادة، وتروي الكثير من تفاصيل وقصص نهضة دبي ودولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من المواقف التي تعكس فكر سموّه النيّر.

يسار جرار:

. تعلمنا من محمد بن راشد أن القيادة الناجحة لا تقاس بالكلام والأفكار، ولكن تقاس بالإنجازات.

. تعلمنا من سموّه أن الشباب ليس شباب الجسد ولكن شباب العقل والأفكار الجديدة.

. الجلسة نظمها جناح إصدارات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن مشاركته في «المعرض».