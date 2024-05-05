الامارات | جناح «محمد بن راشد للمعرفة».. الحوارات المُلهمة مستمرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، استضافة فعاليات ونشاطات متميزة في جناحها بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ33.

واستضاف الجناح ضمن مبادرة «استراحة معرفة»، محمد المطروشي في ورشة حول مفهوم حقوق النسخ والحلول الرقمية، كما نظمت جلسة «اقرأ، ابنِ، استمتع: استراتيجية مكعبات الليغو لتطوير القراءة والفهم والاستيعاب القرائي ومهارات التفكير العليا»، قدّمتها ياسمين سعادة، وجلسة أخرى بعنوان «المتن المجهول»، شارك فيها الناقد سيد محمود بحوار مع الدكتورة زينب القيسي، إضافة إلى ندوة «نابغة الأدب وواقع الأدب العربي»، قدّمها الروائي واسيني الأعرج.

واستضاف برنامج دبي الدولي للكتابة ندوة حول كتابة الرواية وإيجاد القصة المثالية، جاءت بعنوان «من الفكرة إلى الورق»، مع الدكتورة شهلا العجيلي. ونظّم قسم النشر والتوزيع جلسة أخرى بعنوان «الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي: مقاربة في المصطلح والمنهج والتحقيق»، بمشاركة الدكتور هايل الطالب، والدكتور عبدالمجيد أحمد فلاح.

وواصلت المؤسسة إلهام المشهد المعرفي في المعرض، إذ نظّمت «استراحة معرفة»، فعالية «قهوة وكتاب» للاحتفاء بالكتاب وتشجيع ثقافة القراءة والتعريف بالإصدارات الجديدة. واستضافت جلسة بعنوان «الكاتب القارئ والمشهد المعرفي»، بمشاركة الكاتبة مريم ناصر والكاتبة نورة الكمالي.

كما استضاف برنامج دبي الدولي للكتابة ندوة «من برنامج الكتابة إلى طريق النجاح»، جمعت الكاتبتَين أمل جميع، ودانة جيرودي، خريجتَي البرنامج.

وكان لمبادرة «بالعربي» حضورها من خلال تنظيم جلستين حواريتين، الأولى بعنوان «آفاق النشر الأكاديمي باللغة العربية على منصة سكوباس»، والثانية بعنوان «جلسة تعريفية بموسوعة السرد العربي».