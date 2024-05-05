«لو طفلك عمره أقل من عامين».. ماذا يحدث لجسمه عند تناول المشروبات الغازية؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

المشروبات الغازية من السوائل المفضلة للكثيرين، خاصة الأطفال الذين يتناولونها بكثرة في أيام الدراسة والخروجات، ولكن هناك عادة خاطئة ربما تفعلها بعض الأمهات وهي أن تعطي الطفل الذي يبلغ من العمر أقل من عامين بعض هذه المشروبات، دون معرفة مخاطرها.

أضرار عديدة تسببها تناول الأطفال الذين يبلغون أقل عامين، منها الإصابة بالسمنة عندما يكونون في العشرينات من عمرها، ولكن الأطفال الذين يشربون عصير الفاكهة الطبيعي يميلون إلى اتباع نظام غذائي مفيد في المستقبل، وذلك لما لما ذكرته دراسة حديثة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية الإكلينيكية.

السعرات الحرارية

وجدت الدراسة أن الأطفال الذين تناولوا عصير الفاكهة بدلا من المشروبات الغازية في سن مبكرة، يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي في وقت لاحق من الحياة، بينما الذين تناولوا مشروبات الغازية كانوا يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية والدهون والبروتين والسكر.

أضرار المشروبات الغازية للأطفال

وفي هذا الشأن، قال الدكتور «مجدي بدران» عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه لا يُنصح بالمشروبات الغازية أو غيرها من المشروبات المحلاة أو الطاقة أو الصودا لصحة الطفل، مشيرا إلى أن المشروبات الغازية تحتوي على كميات كبيرة من السكر والعديد من مكتسبات اللون والطعم والرائحة والمواد الحافظة، ما يزيد من أمراض الحساسية ومشاكل بالكبد والكلى.

وتابع «بدران» أن تناول الأطفال للمشروبات الغازية قد يسبب لهم زيادة الوزن المفرطة والسمنة، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال في أعمار مبكرة، وقلة المناعة، واضطرابات الغدد الصماء، مضيفا أن الأطفال الذين يتناولون المشروبات الغازية بانتظام معرضون لخطر تسوس الأسنان وهشاشة العظام وتكرار كسر العظام و سقوط الأسنان، وتدهور مينا الأسنان.