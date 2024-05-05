علامة على الأظافر والشعر دليل على نقص الحديد.. كيف يمكن تعويضه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند سامي

الحديد معدن مهم يحتاجه الجسم ليعمل بشكل سليم، وتساعد الأطعمة الغنية بالحديد في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تزود الأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة، فإذا نقص الحديد في الجسم، قد يؤدي إلى فقر الدم والضعف، والصداع والدوخة، وتوجد بعض الأطعمة الغنية بالحديد وفقاً لما ذكر موقع "Care hospitals".

الخضروات

الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ هي مصادر غنية بالحديد، يمكنك إضافة الدهون الصحية مع الخضار الورقية الخضراء لمساعدة جسمك على امتصاص الكاروتينات.

البقوليات

العدس مصدر جيد للحديد، كما تساعد البقوليات الأخرى على زيادة مستوى الحديد في الجسم، ويمكنك تضمين البازلاء والعدس وفول الصويا والحمص لتزويد جسمك بالحديد المناسب، والبقوليات مصادر جيدة للماغنيسيوم والبوتاسيوم والفولات، فهي غنية بالألياف وتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، كما يساعد ذلك في تقليل تناول السعرات الحرارية وسيساعدك على فقدان الوزن.

اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء من الأطعمة التي توفر الحديد للجسم وتساعد في تقليل نقصه، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم تناول اللحوم الحمراء لتزويد الجسم بكمية كافية من الحديد، وتحتوي اللحوم الحمراء أيضا على مصدر جيد للبروتينات والسيلينيوم والزنك.

الفواكه

يحتوي التوت والزيتون على نسبة عالية من الحديد، ويجب إدراج هذه الفواكه في النظام الغذائي لزيادة محتوى الحديد، كما يوفر الزيتون والتوت الفيتامينات والألياف والمواد المغذية المفيدة لصحة القلب، كما تحتوي هذه الثمار أيضًا على مضادات الأكسدة.

الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على كميات عالية من الحديد، كما أنها توفر فوائد صحية أخرى، لأنها تساعد في السيطرة على مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسمنة.

الفوائد الصحية للحديد

يساعد على تقوية جهاز المناعة:

الحديد ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء التي تساعد على إصلاح الأنسجة والخلايا التالفة في الجسم، وبالتالي الحديد مطلوب لتقوية جهاز المناعة.

يحسن قوة العضلات:

نقص الحديد هو المسؤول عن إنتاج عضلات ضعيفة، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد على توفير الأكسجين المناسب للعضلات، ونقص الحديد يمكن أن يسبب التعب العضلي والالتهاب.

يحسن وظائف المخ:

يساعد في تحسين وظائف المخ التي يحتاج الدماغ إلى الأكسجين للقيام بوظائفه بشكل سليم، كما تساعد المستويات الكافية من الحديد في الجسم على تحسين وظائف المخ، علاوة على ذلك، فإن مستويات الحديد الكافية في الجسم تحفز الدورة الدموية.

أعراض شائعة لنقص الحديد

التعب والضعف

شحوب الجلد

ضيق التنفس

الصداع والدوار

برودة اليدين والقدمين

الأظافر الهشة وتساقط الشعر