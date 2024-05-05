تقي من أمراض القلب.. أطعمة تخفض ضغط الدم وتحمي من السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:هند سامي

العديد من الفواكه والخضروات ذات اللون الأحمر يمكنك الاختيار من بينها لنظامك الغذائي اليومي، ولها فوائد عديدة، وفقاً لما ذكر موقع " ginnybrant".

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب

الخضروات الحمراء مثل البنجر تعمل على توسيع الأوعية الدموية وبالتالي خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

العنب الأحمر والتوت البري، يحتويان على مستويات عالية من ريسفيراترول، وهو بوليفينول معروف بقدرته على تعديل مستويات الجلوكوز في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين.

تحسين صحة بشرتك

قد تحتوي الفواكه والخضروات الحمراء على مضادات الأكسدة والبوليفينول التي تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة والالتهابات المفرطة مع تعزيز التئام الجروح.

تعزيز جهازك المناعي

فيتامين C أحد العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في الأطعمة الحمراء التي تعزز وظيفة المناعة لديك عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، وتساعد خلايا الدم البيضاء الجسم على مقاومة الالتهابات، فيحتوي التفاح الأحمر على كمية عالية من فيتامين C.

وفيما يلي بعض الأطعمة الحمراء الصحية التي يمكنك تناولها:

طماطم

الكرز

التفاح الأحمر

البنجر

الفراولة

الرمان

العنب الأحمر

البطيخ

الفلفل الأحمر

الكرنب الأحمر

البطاطا الحمراء

البصل الأحمر

التوت البري

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