إنرشيا للتنمية العقارية تقدم عروض وفترات سداد تصل لـ9 سنوات خلال سيتي سكيب مصر 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة إنرشيا للتنمية العقارية عن مشاركة قوية ومميزة خلال فعاليات معرض سيتي سكيب مصر 2024، والذي يمتد خلال الفترة من 25 وحتى 28 سبتمبر الجاري، حيث تقدم الشركة لعملائها حزمة من الوحدات المميزة في مشروعاتها والتي يتم طرحها بعروض مميزة وحصرية خلال فعاليات المعرض، والتي تمثل فرصًا استثمارية قوية للعملاء.

من جانبه قال المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن سيتي سكيب مصر ينطلق هذا العام وسط اقبال قوي من العملاء على شراء العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وهو ما يعكس أهمية العقار كملاذ آمن للاستثمار ومخزن آمن للقيمة، حيث تقدم الشركة هذا العام أنظمة سداد مرنة بمقدم 5% والباقي على فترات سداد تصل إلى 9 سنوات.

وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة قوية للشركات للتواصل المباشر مع العملاء، وتقديم عروض حصرية لهم تنشط المبيعات وفي نفس الوقت تمثل فرصة استثمارية للعميل يمكنه اقتناصها، كما أن المعرض هذا العام يشهد الاعلان عن مشروع جديد لشركة إنرشيا، وهو مشروع Fifty 7 والذي يضم 57 وحدة مميزة في غرب القاهرة.

وكشف العدوي عن آخر المستجدات في مشروعات الشركة، حيث بدأت الحياة تدب في مشروع "چيفيرا" بالساحل الشمالي، وذلك بالتزامن مع بدء الشركة تسليم الوحدات للعملاء داخل المشروع، بعد توفير حزمة متنوعة من الخدمات بالمشروع، من بينها تشغيل الشاطئ وافتتاح عدد من المطاعم، بجانب وحدة طوارئ مستشفى چيفيرا التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال السنة لتوفير الرعاية الطبية المتكاملة. لافتا إلى أن الشركة.

وتابع أن الشركة ركزت على رفع نسبة الإنشاءات بالمشروع للإسراع بمعدلات التسليم، ما مكن الشركة من الوفاء بتعاقداتها مع العملاء والتسليم بأعلى معايير الجودة و تستهدف الوصول بعدد الوحدات التي يتم تسليمها في مشروع "چيفيرا" إلى 500 وحدة بنهاية 2024، وهي الخطة التي تعمل عليها الشركة بقوة.

وقال إنه من المخطط تدشين 3 فنادق في مشروع "چيفيرا"، حيث يمثل المكون الفندقي جزء أساسي من المشروعات الساحلية وذلك لخدمة العملاء المحليين والأجانب، كما أنه يتناسب مع خطة الدولة لجذب ملايين السائحين وهو ما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية.

ونوه أن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات قوية في مشروع "چيفيرا" منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر الجاري، وهو ما يأتي ضمن الخطة البيعية للشركة في المشروع خلال العام الجاري، وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات قوية في المشروع بنهاية 2024، وخاصة في ضوء ارتفاع الطلب على المشروع وكذلك على منطقة الساحل الشمالي. ونوه بأن الساحل الشمالي شهد أداءً قويًا في حجم المبيعات، منذ الاعلان عن صفقة رأس الحكمة

وأوضح أن «چيفيرا» هو أكبر مشروعات إنرشيا ، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات التي تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع.

ولفت إلى أن إجمالي محفظة مشروعات الشركة 8 مشروعات متنوعة من حيث الأنشطة والمواقع، ما يلبي احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين، لافتًا إلى تنفيذ وتسليم 6 مشروعات منها، تتنوع بين السكني والتجاري في القاهرة والبحر الأحمر والساحل الشمالي.

وأوضح أن الشركة انتهت من تسليم "Soleya" بمنطقة غرب القاهرة، وهو مشروع سكني متكامل، يقع على مساحة 19 فدانًا، ويضم شقق سكنية وتاون هاوس وتوين هاوس وفيلات منفصلة، بإجمالي 172 وحدة بنسبة بنائية لا تتجاوز 22% فقط من إجمالي مساحة المشروع.

ولفت إلى تسليم المرحلة الأولى والثانية بإجمالي 570 وحدة من "Joulz" ، وهو مشروع سكني متكامل يقع على طريق القاهرة ـ الاسكندرية الصحراوي على مساحة 115 فدانًا، ويضم 1152 وحدة سكنية تتنوع بين شقق سكنية، وتاون هاوس، وتوين هاوس، وفيلات منفصلة، بمساحات متنوعة.

كما تم تسليم "G-Cribs " بالجونة بالكامل، وهو مشروع سكني متكامل بالبحر الأحمر يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، ويضم 330 وحدة بمساحات متنوعة ما بين استوديوهات وشقق سكنية، ويقدم المشروع لساكنيه فرصة لحياة مليئة بالبساطة والرفاهية، ويجري ايضا تنفيذ مشروع "Brix" وهو عبارة عن مشروع سكني متكامل يضم 198 وحدة، ويقع على مساحة 44 ألف متر مربع، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 25%، ويضم شقق بمساحات متنوعة تبدأ من 82 مترًا وحتى 275 مترًا.

وأوضح أن الشركة نجحت في تسليم" Medipoint Sheikh Zayed" وهو مشروع تجاري طبي ويضم 29 عيادة على مساحة 1600 مترمربع في الشيخ زايد.

كما أنهت الشركة تنفيذ وتسليم West Hills وهو مشروع سكني متكامل يضم 98 وحدة، ويقع على مساحة 32 ألف متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين شقق ودوبليكس.

وأشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعاتها القائمة بالتوازي مع البحث عن فرص استثمارية جديدة، حيث تستهدف الشركة زيادة محفظة أراضيها وتحقيق أكبر قدر من التنوع لعملائها في محفظة مشروعاتها، والتواجد في مناطق جديدة تمكنها من تقديم أفضل المشروعات العقارية لعملائها، وهو ما يعزز ريادتها وتميزها في السوق العقاري المصري.