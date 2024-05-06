الامارات | «رواق الفكر» يفتح آفاقاً رحبة على تجارب متفردة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسلّط بودكاست «رواق الفكر» الذي يقدمه الكاتب الإماراتي جمال الشحي عبر شاشة قناة «سما دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام»، الضوء على مجموعة من الشخصيات الاستثنائية التي تعيش في دبي والإمارات، واستطاعت أن تلمع في مجالات الفكر والأدب والمعرفة والاقتصاد وغيرها، بفضل ما تمتلكه من خبرات وتجارب متفردة، وما حققته خلال مسيرتها من إنجازات نوعية، مكنتها من ترك بصمة خاصة في العديد من القطاعات.

ويطل «رواق الفكر» في موسمه الأول، حاملاً في جعبته الكثير من الحلقات التي تسلط الضوء على مجموعة من التجارب والقضايا المهمة، فمن خلاله يتناول المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، الكاتب ضرار بالهول الفلاسي، تجربته في «الكتابة الساخرة»، وأهمية هذا النوع من الأساليب النقدية، وقدرته على إيجاد الحلول لبعض قضايا المجتمع، فيما يتطرق صانع المحتوى عبدالله الحساوي، المتخصص في الثقافة المالية، إلى الثقافة الاستهلاكية في المجتمع، وأهمية التخطيط المالي، والسعي إلى تنويع مصادر الدخل، كما يتناول أبرز الأسباب التي دعته لدخول هذا المجال، وكيف أسهم في تغيير حياته نحو الأفضل.

أما الروائي الدكتور شاكر نوري فاستعرض خلال مشاركته في البرنامج تجربته الأدبية والصحافية، وبداياته في باريس وانتقاله منها إلى الإمارات واستقراره فيها، وتطرق إلى روايته الأولى «نافذة العنكبوت»، التي نشرها في عام 2000، وعلاقته مع والده، وغيرها من التجارب.

بينما قدمت ياسمين الراوي، الباحثة في الذكاء الاصطناعي، تعريفاً شاملاً للذكاء الاصطناعي، واستعرضت تاريخه وتطوره منذ أن كان مجرد فكرة وحتى أصبح واقعاً، كما دخلت إلى عوالم «الميتافيرس» وتأثيراته، وأبرز التوقعات المستقبلية المتعلقة في هذا المجال.

من جهته، أكد جمال الشحي أهمية بودكاست «رواق الفكر» ودوره في التعريف بمجموعة من الشخصيات المهمة وسرد حكاياتها وتجاربها الملهمة. وقال: «يشكل البرنامج مساحة إبداعية وتعبيرية واسعة، يتيح لضيوفه الفرصة لسرد تجاربهم الحياتية الخاصة، والتعبير عن أفكارهم ورؤاهم حول العديد من القضايا المتعلقة بالمجتمع والمجالات التي يعملون فيها، وهو ما يسهم في إبراز ثراء المشهد الثقافي المحلي وطبيعته وتنوعه، وما يمتلكه من نماذج معرفية تشكل مصدر إلهام للطاقات الشابة والأجيال المقبل».

وأضاف الشحي أن البرنامج يجسد عبر أفكاره وطرحه رؤية «دبي للإعلام» واستراتيجياتها الخاصة بتطوير المحتوى الإعلامي، لافتاً إلى «البرنامج يمثل نموذجاً مهماً، يعكس ما حققه الإعلام الإماراتي من قفزات نوعية، ويبرز قدرته على مواكبة ما يشهده العالم من تطور في هذا الجانب، ويسعى إلى تحقيق أهداف (دبي للإعلام) الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً للمواهب والكفاءات».

يشار إلى أن «رواق الفكر» يبث على شاشة «سما دبي» كل ثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما يعرض على منصة «أوان» الرقمية.

• يطل البرنامج في موسمه الأول حاملاً الكثير من الحلقات التي تسلط الضوء على مجموعة من الرؤى المهمة.

ضيوف

استضاف برنامج «رواق الفكر» الشاعر عبدالله الهدية، وتناول تجربته، وكذلك الكاتب علي أبوالريش، الذي يُعد من أبرز المبدعين الإماراتيين، والتقى أيضاً المستشار الإعلامي محمد بن دخين المطروشي، ومهندسة الطيران مروة المعمري، والإعلامي والمترجم الصيني رونغ هوان، والفنان والمصمم هشام المظلوم، والمستشار الإعلامي بطي الفلاسي، والسفير السابق محمد العصيمي، إضافة إلى المستشار في علوم المكتبات ديفيد هرش، وغيرهم الكثير.