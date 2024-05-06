بعد إصابة محمد عبده.. أعراض تكشف سرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أصاب خبر إصابة الفنان محمد عبده بسرطان البروستاتا الكثيرين بالقلق، ونظرا لانتشار هذا النوع من السرطان بين الرجال، سنوضح أعراضه، وأسبابه، وطرق الوقاية منه

وكشف المطرب محمد عبده، تفاصيل جديدة عن حالته الصحية، بعد إعلان إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج الكيماوي.

فيما طمئن "عبده"، جمهوره ومتابعيه في مقطع صوتي نشرته صفحة روتانا على موقع "انستجرام"، قائلا: "جماهيري الحلوة اللي بتحب الفن وبتحب محمد عبده، أطمنكم أنا بصحة كويسة وبفضل الله عمال أتحسن، والأمور الصحية الحمد لله بتتحسن ".

وأوضح: "أنا كان عندي كانسر في البروستاتا وأخف وطأه ، الأعراض الجانبية الناتجة عن الإشعاع أخف بكثير عن العمليات الأخرى وبأخذ إبرة كل 3 أشهر، وبعد يومين هبدأ في الكورس الثاني من العلاج".

وأضاف: "الفحوصات المبدئية بفضل الله طيبة، وانزيم الكانسر بينزل كثير، وأبشركم أنا بصحة طيبة وهذا عارض والحمد لله، نصبر... الصبر جميل وطيب، وأكيد دعائكم كان عامل من عوامل النجاح والشفاء... وشكرا".

ووفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك"، فإن سرطان البروستاتا عادة يكون في غدة البروستاتا، وهي عبارة عن غدة صغيرة على شكل حبة الجوز موجودة لدى الذكور، وتنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.

معلومات عن سرطان البروستاتا

يعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا.

ينمو الكثير من أنواع سرطان البروستاتا ببطء ويقتصر على غدة البروستاتا.

قد تحتاج بعض أنواع سرطان البروستاتاإلى حد ضئيل من العلاج أو قد لا تحاجه

هناك أنواع أخرى عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.

الأعراض

سرطان البروستاتا يمكن أن لا يظهر أعراض أو علامات في مراحله المبكرة، ولكن يمكن أن ينتج عن الأكثر تطورا في المراحل الأولى أعراض مثل:

1- وجود مشكلات في التبول.

2- عدم القدرة على التبول.

3- وجود دم في البول.

4- الشعور بألم في عظام الجسم.

5- فقدان الوزن بشكل غير مبرر.

6- ألم في منطقة الحوض.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا:

التقدم في السن.

أصحاب البشرة السوداء أكثر.

إذا كان لديك تاريخ عائلي.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة لسرطان البروستاتا.

طرق الوقاية

اختيار نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات الغنية بالألياف.

ممارسة الرياضة بشكل يومي على الأقل 30 دقيقة في اليوم.

الحفاظ على وزنك صحي.

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