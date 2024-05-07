كيف يساعد زيت الخروع على علاج الإمساك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - زيت الخروع من الزيوت الطبيعية المعروفة بخصائصه الملينة، ويُستخدم منذ آلاف السنين لعلاج الإمساك.

وكشف الباحثون أن حمض الريسينوليك الموجود في الزيت يرتبط بمستقبلات على خلايا العضلات في جدران الأمعاء، ما يؤدي إلى انقباضها ودفع الفضلات، وفقا لموقعي "Healthday"، و"Living Strong".

يمكن للبالغين والأطفال فوق 12 عامًا تناول ما بين 1 و 4 ملاعق كبيرة "15 إلى 60 ملل" يوميا لعلاج الإمساك العرضي.

ولكن، من الضروري ملاحظة أن زيت الخروع لا يكون مناسبا للجميع، حيث يسبب آثارا جانبية سلبية.

يُنصح بتجنبه في الحالات التالية:

الحوامل.

الأطفال تحت 12 عاما.

الذين يعانون من حالات صحية مثل التهاب الأمعاء أو التهاب الزائدة الدودية.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

الذين يتناولون أدوية مدرة للبول أو مسيلة للدم أو مضادات حيوية.

كما أن استخدامه للتحكم في الوزن غير فعال على المدى الطويل.

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