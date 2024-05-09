باحثون: إضافة حمض الفوليك للملح قد تمنع العيوب الخلقية لدى الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - وجد فريق دولي من الباحثين تحت إشراف جامعة كاليفورنيا أن إضافة حمض الفوليك إلى الملح يمكن أن تمنع العيوب الخلقية لدى الأطفال.

وحمض الفوليك (فيتامين ب9) عنصر بالغ الأهمية لحمل صحي، وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول مكمل يحتوي على 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميا، بداية من محاولة الحمل وخلال الأشهر الـ 3 الأولى منه.

وحتى الآن، تمت إضافة حمض الفوليك من خلال إغناء الأغذية الأساسية الإلزامية في حوالي 65 بلداً.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على أكثر من 100 دولة تحصين الأغذية نتيجة لتحديات مختلفة مثل القدرة المحدودة على تحصين الحبوب الأساسية على نطاق واسع في هذه المناطق أو غياب الإرادة السياسية، بحسب ستادي فايندز.

وشمل هذا البحث 83 امرأة غير حامل، أعمارهن بين 18 و45 عاماً من 4 قرى مختلفة في جنوب الهند، التي لديها ارتفاع معدل انتشار عيوب الأنبوب العصبي، والذي ينتج عنه تشوهات خلقية.

وتناولت المشاركات الملح المدعم بحمض الفوليك كجزء من نظامهن الغذائي المعتاد خلال فترة 3 أشهر.

وأظهر البحث أن حل الملح المدعم قد يكون أكثر عملية مما كان يعتقد سابقاً.

وكشفت التجربة السريرية أن إضافة حمض الفوليك مع ملح الطعام المعالج باليود، أدت إلى زيادة مستويات حمض الفوليك في الدم بين النساء بما يكفي لمنع التشوهات، مثل السنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ.

كان هناك تحسن بمقدار 3.7 أضعاف في مستوى حمض الفوليك بعد فترة 4 أشهر من استخدام الملح المدعم.

وأشار الباحثون إلى أن 260 ألف ولادة في جميع أنحاء العالم، أو ما يقرب من 20 طفلًا من كل 10 آلاف ولادة، لا يزالون متأثرين بالسنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ.