مفاجأة.. عدم الالتزام بالمواعيد يطيل العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - التأخير عن المواعيد سلوك شائع لدى العديد من الأشخاص، حيث يعانون من صعوبة في الالتزام بالوقت المُحدد لحضور موعد ما.

وفقا لموقع "Your Tango" نوضح فوائد وأضرار هذه العادة:

إيجابيات التأخير عن المواعيد

توتر أقل وعمر أطول

هؤلاء الأشخاص يميلون إلى الشعور بضغط أقل، والتعامل مع المواقف الصعبة بهدوء أكبر.

نظرة متفائلة للحياة

أوضح باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية أن الأشخاص المتأخرين بشكل مزمن يحبون التفاؤل، ما يؤدي إلى صحة أفضل وطول عمر.

تعزيز صحة القلب

يساعد التفاؤل على تحسين صحة القلب والدورة الدموية، بالإضافة إلى، انخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

سلبيات التأخير عن المواعيد

سوء التخطيط

يعاني العديد من الأشخاص المتأخرين بشكل مزمن من صعوبة في تقييم الوقت بشكل دقيق، ما يؤدي إلى مشكلات في إدارة الوقت والمواعيد.

تعدد المهام

يحاول هؤلاء الأشخاص القيام بمهام متعددة في نفس الوقت، ما يسبب انخفاض التركيز والإنتاجية.

إزعاج الآخرين

يتسبب التأخر المزمن في توتر وإزعاج الآخرين، خاصة في المواقف المهنية أو الاجتماعية.