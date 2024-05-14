الامارات | «جائزة المتوصّف» تواصل الرحلة مع الأمثال الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت تصفيات الدورة العاشرة من «جائزة المتوصّف الثقافية»، التي تشرف عليها إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبتنظيم مجمع زايد التعليمي، بمنطقة البرشاء في دبي.

وتتنافس في الجائزة ثلاث فئات، هي: طلاب وطالبات مراحل التعليم الأساسي الحلقة الأولى والثانية والثالثة (التعليم الثانوي)، وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية من مختلف إمارات الدولة.

وتعتمد المسابقة على طرح أسئلة تراثية على المشاركين في الدورة الجديدة من الجائزة عن الأمثال الشعبية الإماراتية من قبل أعضاء لجنة التحكيم، التي تضم الدكتورة عائشة علي الغيص، (اختصاصي أول مناهج)، والدكتور عبدالرزاق الدرباس (اختصاصي أول الدعم الأكاديمي للغة العربية)، وليلى خادم علي بوعميم (معلمة لغة عربية).

وسيتم اختيار أفضل 10 من فئتي الطلاب والطالبات للفوز بالمراكز الأولى، وأفضل خمسة مشاركين من الهيئات الإدارية والتدريسية وأولياء الأمور للفوز بالجائزة، وسيتم الإعلان عن الفائزين وإقامة حفل التكريم خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أعربت مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، فاطمة بن حريز، عن سعادتها بالانتشار الكبير الذي حققته الجائزة، والمشاركة الكبيرة للطلاب وأولياء الأمور، من كل أنحاء دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الجائزة مستوحاة من كتاب «المتوصّف» أحد أبرز إصدارات المركز الوثيقة الصلة بالتراث والأمثال الإماراتية، لمؤلفه عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

فاطمة بن حريز:

• سعداء بالمستوى الثقافي الذي ظهر به أبناء وبنات الإمارات في المسابقة.

• 3 فئات تتضمنها المسابقة التي تستمر حتى بعد غدٍ.