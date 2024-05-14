الامارات | دراسة: استخدام الإنترنت يمنح شعوراً أكبر بالرضا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلصت دراسة دولية إلى أن استخدام المرء للإنترنت، ربما يكون أمراً جيداً بالنسبة لشعوره بالرضا.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن نتائج الدراسة تشير إلى أنه على الرغم من المخاوف الشائعة التي تشير إلى العكس، فإن من المرجح أن تكون الرابطة إيجابية بين استخدام المرء الإنترنت وشعوره بالرضا في حياته.

وحلل الباحثون بمعهد أكسفورد للإنترنت، التابع لجامعة أوكسفورد، بيانات مليوني شخص تراوح أعمارهم بين 15 و99 عاماً، في 168 دولة، بما فيها أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.

وخلص الباحثون إلى أن نسبة الرضا في الحياة في أنحاء جميع البلاد كانت أعلى بنسبة 8.5% لدى الذين يتعاملون مع الإنترنت. ومن ضمن أكثر من 33 ألف نموذج إحصائي مختلف ومجموعات فرعية من البيانات، خلص الباحثون إلى أن 84.9% من العلاقات بين التعامل مع الإنترنت والرضا كانت إيجابية.