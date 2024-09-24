بقرادونيان دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو المزيد من التوتر

اشار الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان الى انه "في ظل الاعتداءات المستمرة والسلوك الإجرامي للعدو الإسرائيلي، يواجه لبنان كله خطر العدوان الغاشم الذي يهدد استقرارنا وأمننا. من الضروري أن نتكاتف ونتعاون جميعا، مع ضرورة توحيد الصفوف لإفشال مخططات العدو".
ودعا بقرادونيان في تصريح له، "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري، لضمان عدم انزلاق المنطقة نحو المزيد من التوتر والاعتداءات، والحفاظ على السلم والأمن الإقليميين".
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