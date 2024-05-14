الامارات | «بلسم».. لمسة شفاء يومية عبر أثير «نور دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل البرنامج الإذاعي «بلسم» يومياً عبر أثير إذاعة «نور دبي» بسلسلة من النصائح والحلول والمعلومات الطبية، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى المستمعين، وتمكينهم من اتباع أسلوب حياة صحي يسهم في الارتقاء بمستوى جودة الحياة في المجتمع.

ويتضمن البرنامج الذي يتولى تقديمه المستشار في الإعلام الطبي، الدكتور بسام درويش، العديد من الفقرات والفواصل التي تفيض بالمعلومات الطبية المفيدة، وتشهد طرح قضايا صحية تهم المجتمع، وتقديم الحلول المناسبة لبعض الحالات المرضية من خلال مجموعة من الحوارات التي يديرها الدكتور بسام درويش على الهواء مباشرة مع نخبة من الأطباء المتخصصين في العديد من المجالات، ما يعزز الصحة العامة. وأكد الدكتور بسام أهمية البرنامج الذي يبث عبر أثير «نور دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام»، ودوره في تعزيز الصحة العامة، مضيفاً: «يمثّل (بلسم) نموذجاً مهماً في الإعلام الطبي، بفضل ما يتضمنه من فقرات نوعية وما يقدمه من نصائح وحلول، واستعراضه للكثير من الحالات المرضية على الهواء مباشرة، ما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد، وتحفيزهم على الاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية، والوقاية من الأمراض المزمنة والمعدية ومنع مضاعفاتها، عملاً بقاعدة (درهم وقاية خير من قنطار علاج)».

وأشار إلى أن «بلسم» يتميّز بتفرد محتواه الإعلامي الذي يتم تقديمه ضمن قالب طبي تثقيفي. وتابع: «يلعب البرنامج دوراً مهماً في غرس العادات الصحية في نفوس المستمعين والتي من شأنها دعم الجوانب الصحية وتطويرها من خلال اتباع النصائح الطبية، وهو ما يمكن أفراد المجتمع من تحديد المشاكل الصحية والبدء بمعالجتها، كما يمكننا البرنامج من تحذير المجتمع من الآفات والأخطار الصحية، إلى جانب استشراف مستقبل الطب وسبل الارتقاء بهذا القطاع».

ويبث «بلسم» يومياً من الأحد وحتى الخميس في تمام الساعة الـ12 ظهراً، ويُعدُّ واحداً من أبرز البرامج الإذاعية التي استطاعت أن تحجز لها مكانة دائمة في الدورة البرامجية لإذاعة «نور دبي».

• 12 ظهراً موعد البرنامج الذي يبث يومياً من الأحد حتى الخميس.