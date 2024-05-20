الامارات | منصات دردشة الذكاء الاصطناعي تغذي التحيزات الشخصية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة أميركية حديثة أن منصات دردشة الذكاء الاصطناعي تغذي التحيزات الشخصية للمستخدمين، لأنها تميل إلى تقديم إجابات تتفق مع آراء المستخدمين بشكل متكرر.

وقال الباحث في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، شيانغ شياو: «لأن الناس تقرأ فقرات ملخصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإنهم يعتقدون أنهم حصلوا على إجابات موضوعية تستند إلى الحقائق».

لكن شياو وزملاءه في فريق البحث يرون أن هذه الافتراضات خطأ بدرجة كبيرة، في ضوء دراسة نتائج اختبارات شملت 272 شخصاً طلبوا منهم استخدام محركات بحث الإنترنت العادية، أو الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة قصص إخبارية في الولايات المتحدة.

وقال شياو: «حتى إذا لم تكن منصات المحادثة مصممة لكي تكون منحازة، فإن إجاباتها (عن أسئلة المستخدم) تعكس انحيازات أو ميول الشخص الذي يطرح الأسئلة».