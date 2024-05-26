الامارات | السعال الديكي يشكل خطراً على الرضّع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر معهد روبرت كوخ في ألمانيا من السعال الديكي الذي يهاجم البالغين والأطفال على حد سواء، مشيراً إلى أنه سعال متقطع يشبه النباح ويكون مصحوباً بأصوات عند التنفس تبدو كما لو كان المرء يلهث. وأوضح أن سبب الإصابة بالسعال الديكي يكمن في العدوى ببكتيريا «البورديتيلا»، التي تنتقل عبر الرذاذ. وأضاف المعهد أن السعال الديكي يشكل خطراً داهماً على الرضّع بصفة خاصة الذين يقل عمرهم عن سنة، إذ يرتفع لديهم خطر الإصابة بانقطاع النفس، الأمر الذي يهدد الحياة. ويتم علاج السعال الديكي بواسطة المضادات الحيوية، كما يتوافر له لقاح بدءاً من عمر شهرين.