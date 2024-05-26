الامارات | مخرج «سوبر سايز مي» يرحل عن 53 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المخرج مورغان سبورلوك، المعروف خصوصاً بفيلمه الوثائقي «سوبر سايز مي» عام 2004، عن 53 عاماً بسبب مضاعفات إصابته بالسرطان، كما أعلنت عائلته أول من أمس.

وذكر بيان أصدره وكيل أعماله أن سبورلوك توفي في نيويورك الخميس الماضي «محاطاً بالعائلة والأصدقاء».

ونقل البيان عن شقيقه كريغ سبورلوك قوله: «لقد قدم مورغان الكثير من خلال فنه وأفكاره وسخائه. لقد فقد العالم عبقرية إبداعية حقيقية ورجلاً مميزاً».

ويتتبع «سوبر سايز مي» الذي رُشح لجائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي سبورلوك خلال التزامه نظاماً غذائياً يتكوّن حصراً من وجبات «ماكدونالدز» السريعة لمدة شهر. وساعد الفيلم ذو الأسلوب اللاذع في تحفيز شركات الوجبات السريعة على تغيير نهجها لتضمين قوائمها خيارات صحية، وسط قلق متزايد بشأن ارتفاع معدلات البدانة في الولايات المتحدة.

ومن خلال شركة الإنتاج الخاصة به «وورير بويتس» أنتج سبورلوك وأخرج ما يقرب من 70 فيلماً وثائقياً ومسلسلاً تلفزيونياً.