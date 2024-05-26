الامارات | بحر من الهدايا في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأنها بحر من الهدايا، حيث يحتار الزائر أيها يختار؟! إذ تتنوع مواطن الجمال في وسط دبي، وتحديداً في حي الفهيدي التاريخي، بما يضمه من محال تستقبل زوار المدينة القديمة بابتكارات حافلة بالتفاصيل، وتفتح العيون على الكثير، بداية من اللوحات التي تتزيّن بالآيات والكلمات المباركة، مروراً بالدلال النحاسية والخشبيات التي تحمل نقوش الماضي، وصولاً إلى السجاد والشيلان والمفارش وسط زحام من المشغولات، معلّقة ومرصوصة في كل حيز، لا تترك مساحة فارغة، لتمتع روّاد المكان بألوان دافئة ومتناغمة، تنطق بها ما صنعته أياد تنتمي إلى الزمن الجميل.