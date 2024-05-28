سر رؤية الحصان الأبيض في المنام.. ما حقيقة علاقته بزيادة الرزق وتحقيق الأمنيات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتبط الحصان الأبيض في الأحلام بالجمال والقوة، وتتنوع تفسيرات رؤيته في المنام، لكنها غالبا ما تبشر بالخير والرزق الوفير، وفقا لمفسرة الأحلام صوفيا زادة.

وأوضحت "صوفيا" خلال استضافتها ببرنامج "كلام هوانم"، التي تقدمه الإعلامية منال عبد اللطيف، والمُذاع على قناة "الحدث اليوم" أن ظهور الحصان الأبيض بأدواته في المنام يدل على تحقيق الأمنيات والأهداف.

وتابعت أنه يشير في حالات أخرى إلى حصوله على منصب جديد أو زيادة في الرزق.

ولفتت إلى أن رؤية الروث واللبن وذيل الخيل في المنام بشرة خير وعلامة على حصول الرائي على أموال كثيرة.

وحذرت مفسرة الأحلام من أن رؤية ركوب الحصان دون أدوات في المنام، تشير إلى مخاطر أو صعوبات تواجه الشخص النائم، وتدل قفزة الخيول على تحقيق أمنية طال انتظارها منذ فترة، والتغلب على الصعوبات والتحديات.

وأوضحت "صوفيا" أن موت الحصان أو وقوعه دليل على اقتراب موعد وفاة الحالم.

وأضافت أن من يرى أجنحة في حصان سواء يركبه الرائي أو يراه أمامه، فإن ذلك يدل على قوة الإرادة والعزيمة التي يتمتع بها، ما يساعده على تخطي العقبات وتحقيق النجاح.

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