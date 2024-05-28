أعراض إذا ظهرت عليك اذهب للطبيب فورا.. دليل على انسداد مجرى البول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

انسداد مجرى البول لدى الرجال يبطئ تدفق البول خارج المثانة أو يوقفه، ويمكن أن يسبب انسداد مخرج المثانة رجوع البول إلى الجهاز البولي، ما يؤدي إلى صعوبة التبول والأعراض الأخرى المزعجة المتعلقة بالتبول.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك المعني بالصحة، فإنه يمكن أن ترجع أسباب انسداد مجرى البول إلى ما يلي:

تضخم البروستاتا

ندوب القناة البولية: ندوب في عنق المثانة، نتيجة الإصابة أو الجراحة.

استخدام بعض الأدوية التي تتضمن مضادات الهستامين ومزيلات الاحتقان أو العقاقير لمعالجة فرط نشاط المثانة.

سرطان الإحليل أو البروستاتا.

العدوى المنقولة جنسيًا.

العلاج الإشعاعي

أعراض انسداد مجرى البول

ضعف تدفق البول.

عدم إفراغ المثانة بشكل كامل.

خروج البول بشكل متقطع.

صعوبة التبول أو الشعور بالألم خلال التبول.

التبول عدد مرات أكثر من المعتاد.

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