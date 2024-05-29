التنورة الدانتيل تتربع على عرش الموضة النسائية في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

تتربع التنورة الدانتيل على عرش الموضة النسائية في صيف 2024 لتمنح المرأة إطلالة رومانسية حالمة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مجلة "Jolie" أن التنورة الدانتيل تأتي هذا الموسم بقصة طويلة "ماكسي"، وتكتسي باللون الأبيض لتضفي على المظهر طابعاً ساطعاً ومشرقاً يعكس النقاء والصفاء.

كيفية التنسيق

وعن كيفية التنسيق، أوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة الدانتيل الماكسي تمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقها، حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال للمناسبات النهارية من خلال تنسيقها مع تي شيرت وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة مسائية أنيقة من خلال تنسيق التنورة الدانتيل الماكسي مع بلوزة ساتان وحذاء باليرينا ذي إبزيم الكاحل.

ولإطلالة أكثر احتشاماً، يوصى باختيار موديل ذي تنورة تحتية.