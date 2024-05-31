ما الطريقة الصحيحة لالتئام الجروح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني معظم الأشخاص من مشكلة التئام الجروح بعد الخضوع لعمليات جراحية أو التعرض للإصابات، لكن يوجد بعض الخطوات قد تسهم في حل هذه المشكلة.

كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف أنه من الأفضل وضع ضمادات على الجرح لتسريع عملية التئامه، وفقا لصحيفة "فيستي رو".

وعندما يتم تغطية الجرح بشكل صحيح بضمادة غير مشدودة بشكل مفرط، فإن المكونات الحيوية الموجودة في منطقة الجرح تحفز نمو الخلايا الليفية وتسرع عملية الشفاء، وأيضا من الضروري عدم غسل الجروح ببعض المطهرات مثل اليود، لأن ذلك قد يمنع عوامل النمو ويبطئ عملية الشفاء.

وتوجد حاليا العديد من المواد الصناعية والأدوية التي تساعد في تسريع عملية التئام الجروح مثل المراهم، لذا ينصح الأطباء في استعمال هذه المواد في بعض الحالات، وفي حالة الجروح المزمنة التي لا تلتئم، تصبح الإفرازات ضارة، ولتطهير هذه الجروح يتم استخدام إنزيمات خاصة لإزالة القيح والحواف الخشنة للجرح، ما يعزز تكوين الأنسجة الحيوية التي ترمم الجرح.

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