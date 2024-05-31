النظام الغذائي منخفض الدهون يحميك من هذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - التدخين يعد العامل الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، لكن الدهون تأثيرها منخفض.

وكشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة تشونجتشينغ الطبية بالصين تأثير نسبة الدهون في النظام الغذائي على احتمالية الإصابة بسرطان الرئة، وفقا لموقع "مديكال نيوز توداي".

وحلل الباحثون بيانات دراسة رصدية موسعة ضمت أكثر من 98 ألف شخص شاركوا في دراسة السرطان في الولايات المتحدة، ووجدوا انخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 24% لدى الأشخاص الذين لديهم نسبة قليلة من الدهون في وجباتهم الغذائية.

وكان هذا الانخفاض أكثر وضوحا لدى المدخنين، حيث انخفض خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان بنسبة 29% لدى المدخنين الذين اتبعوا حمية منخفضة الدهون.

وكشفت النتائج وجود علاقة عكسية بين الأنظمة الغذائية قليلة الدهون وخطر الإصابة بسرطان الرئة، بطريقة خطية تعتمد على الجرعة.

وكان هذا واضحا بالنسبة للمدخنين، وارتبطت الأنظمة الغذائية عالية الدهون بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة.

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