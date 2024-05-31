لن تتوقع.. كيف تصبح ستائر الحمام ضارة بالصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يوجد عنصر شائع في المرحاض قد يطلق مواد ضارة، ما يؤدي إلى الإصابة بـ 4 مشكلات صحية وهي "ستائر الحمام".

ومن الأفضل تجنب ستائر الحمام المصنوعة من كلوريد البولي فينيل (PVC)، وهو نوع من البلاستيك يحتوي على إضافات مختلفة لتحسين مرونته ومتانته، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

كما أن هذه الستائر قد تطلق مركبات عضوية متطايرة ومواد كيميائية ضارة في الهواء عند تعرضها للحرارة والرطوبة، وتشمل هذه المواد الفثالات والديوكسينات.

المشكلات الصحية التي تحدث للإنسان بعد التعرض لهذه المواد الكيميائية:

مشكلات الجهاز التنفسي

المركبات العضوية المتطايرة يمكن أن تسبب تهيج الجهاز التنفسي، ما يؤدي إلى حالات مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية.

تهيج الجلد

يمكن أن يؤدي الاتصال المباشر بستائر الحمام البلاستيكية إلى حساسية والتهاب الجلد.

الاختلالات الهرمونية

الفثالات قد تؤدي إلى تعطل نظام الغدد الصماء، ما قد يؤدي إلى مشكلات في الخصوبة وفي النمو لدى الأطفال.

السرطان

قد يؤدي التعرض كثيرا للديوكسينات بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، لذا، من الأفضل استخدام الستائر المصنوعة من مواد مثل PEVA أو EVA الخالية من المواد الكيميائية الضارة.

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