الامارات | «دبي أوبرا» تختتم موسم «2024-2023» بأرقام قياسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت «دبي أوبرا» فعالياتها لموسم 2023-2024، بمعدلات حضور قياسية، إذ تخطى عدد الحضور في هذا الموسم الأرقام المسجلة في الأعوام السابقة، حيث شهد حضور أكثر من 250 ألف شخص، وهو أعلى رقم حققته «دبي أوبرا» منذ افتتاحها في عام 2016، ما يعكس مكانتها المميزة بصفتها مؤسسة ثقافية رائدة في الشرق الأوسط. وشهد موسم 2023-2024 العديد من الإنجازات المهمة، منها:

تقديم مجموعة واسعة ضمت أكثر من 100 عمل فني، و200 عرض متنوع من عروض الأوبرا والباليه والأعمال السيمفونية والموسيقية والحفلات، استضافة عروض مميزة لفرق أوركسترا تياترو ألا سكالا وأوركسترا ميوزيك أتيرنا والفرقة الراقصة باليه روما العالمية للمرة الأولى في دولة الإمارات، تقديم عرض جديد من مسرحية ذا فانتوم أوف ذا أوبرا «The Phantom of the Opera» التي نالت إعجاب الحضور. وحضر أكثر من 30 ألف ضيف لمشاهدة أول ممثل عربي يلعب دور فانتوم في تاريخ المسرحية، إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة، مثل أسبوع موسيقى الأفلام السينمائية، وهو برنامج موسيقي يحتفي بالموسيقى التصويرية لأشهر الأفلام العالمية. كما قدمت «دبي أوبرا» إصدار البيانو الخاص بها، بالتعاون مع شركة ستاينواي آند سنز، ترقية نظام الصوت في مسرح استوديو الأوبرا إلى نظام دي آند بي المتطور، ما يضمن الاستمتاع بعروض مميزة مع جودة صوت استثنائية.