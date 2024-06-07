الامارات | «قمة المليار متابع» في دبي تستعد لنسخة ثالثة بجلسات تفاعلية وعصف ذهني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس، في دبي، الاجتماعات التحضيرية للنسخة الثالثة من «قمة المليار متابع»، التي تُعدّ أكبر تجمع لصُنّاع المحتوى والمؤثرين في العالم، حيث يشارك في هذه الاجتماعات التي تستمر حتى الثامن من يونيو الجاري، أكثر من 25 شخصية من نخبة الشخصيات المعروفة على مستوى العالم، والتي كان لها دور بارز في صناعة المحتوى والتأثير في الرأي العالم العالمي، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة.

وتسعى الاجتماعات التحضيرية إلى تطوير محاور وأجندة النسخة الثالثة من القمة التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز دور القمة في تقديم أفكار واستراتيجيات ومبادرات ترسخ إسهام الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول إلى أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وترسيخ اقتصاد صُنّاع المحتوى في دولة الإمارات.

جلسات تفاعلية

وتشهد الاجتماعات التحضيرية جلسات تفاعلية متواصلة يضع فيها المشاركون من الخبراء والمختصين في مجالات مختلفة وصُنّاع المحتوى العالميين، خبراتهم ومعارفهم من أجل توسيع انتشار القمة وتعزيز دورها في رسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى الرقمي والإعلام الجديد في العالم، من خلال نقل المعارف وتوسيع الشراكات وفرص التعاون بين المؤثرين وشركات إنتاج المحتوى ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما تهدف الاجتماعات التحضيرية إلى مساعدة القمة التي تخاطب أكثر من مليار شخص حول العالم، عبر استضافة نخبة من المؤثرين في عالم صناعة المحتوى أفراداً ومؤسسات، إلى وضع محاور متطورة لجلسات القمة، بما يسهم في تعزيز دورها في رسم خارطة صناعة محتوى هادف ومستدام.

ساحة الابتكار

وقالت الرئيسة التنفيذية لأكاديمية الإعلام الجديد، عالية الحمادي: «إن (قمة المليار متابع) تترجم رؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي، وحاضنة للمواهب وساحة للابتكارات، ومحفزة للإبداع».

وأضافت: «تجسد (قمة المليار متابع)، نقلة نوعية في مسيرة تطوير هذا القطاع الواعد، حيث تسهم في إبراز النقاط الإنسانية المشتركة، ومد جسور التواصل المثمر بين المنطقة العربية والعالم، بما يعود بالفائدة على المجتمعات والشعوب».

وتابعت: «يشارك 25 رئيساً تنفيذياً وخبيراً وصانع محتوى وإعلامياً من تسع دول في الاجتماعات التحضيرية للنسخة الثالثة من القمة، ضمن جلسات عصف ذهني لطرح أفكار وبرامج تثري أجندة القمة، وتقدم أفضل الفرص للاستفادة من هذا الحدث العالمي الكبير، بما يتيح المجال أمام صُنّاع المحتوى لتبادل التجارب والخبرات، ويفتح أمامهم أفقاً متجدداً لمزيد من التعاون، بهدف تعزيز تأثير المحتوى الرقمي والإعلام الجديد في تحفيز طاقة المجتمعات إيجابياً».

واختتمت الحمادي قائلة: «أسهمت القمة منذ دورتها الأولى في خلق حراك إبداعي عربي وعالمي يلبي الحاجة إلى المهارات الرقمية والصناعات الإبداعية، ويدعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي المليء بالفرص، عبر جلسات وحوارات تضيء على إسهام الإعلام الجديد كقطاع إبداعي داعم لاقتصادات الدول».

أرقام قياسية

يذكر أن «قمة المليار متابع» في نسختها الثانية، حققت أرقاماً قياسية، منها النجاح في جمع أكثر من 7000 مشارك من 95 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع، وأكثر من 300 مليون تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. كما شهدت القمة توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات بين صُنّاع المحتوى والشركات والوكالات المتخصصة المشاركة في القمة، والتي بلغ عددها أكثر من 200 شركة إنتاج، بهدف تطوير وتنويع وتحسين المحتوى الرقمي الذي يقدمه المشاهير والمؤثرون لمتابعيهم وجمهورهم.

عالية الحمادي:

. القمة تترجم رؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، في ترسيخ موقع الإمارات وجهة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي.

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