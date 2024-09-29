الامارات | دواء لمعالجة التهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين         

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت شركة الصناعات الدوائية الفرنسية «سانوفي» أول من أمس، على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لطرح دوائها «دوبيكسنت» المضاد لالتهاب الشعب الهوائية لدى المدخنين.

وجاءت إجازة الدواء بالولايات المتحدة في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي والصين عليه، واستندت إلى دراستين من المرحلة الثالثة أظهرتا أن «دوبيكسنت» حدّ - بشكل كبير - من تفاقم المرض، إضافة إلى كونه «حسّن وظيفة الجهاز التنفسي ونوعية الحياة».

ولا يمكن الشفاء من مرض الانسداد الرئوي المزمن غير المنضبط، ويعالج عادةً بأدوية استنشاق تعمل على توسيع الشعب الهوائية. ويمكن دمج هذه الأدوية مع الكورتيكوستيرويدات لتقليل الالتهاب. ويرتبط مرض الانسداد الرئوي المزمن بالتدخين في أكثر من 70% من الحالات في البلدان ذات الدخل المرتفع، وهو السبب الثالث للوفاة في العالم، وفق منظمة الصحة العالمية.