الامارات | "التاكسي الطائر" و"الإسفلت المطاطي" و"الطرق المبردة".. تقنيات جديدة في الحج هذا العام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة النقل السعودية عن 17 تقنية جديدة ستطبقها خلال موسم حج هذا العام 2024، لتسهيل أداء مناسك الحج.

أبرز تلك التقنيات والتجارب الجديدة هي "التاكسي الطائر" والإسفلت المطاطي والنظارة التفتيشية"، إلى جانب التوسع في تقنيات وخدمات سابقة مثل الطرق المبردة واستخدام الدرونز، وخدمة حج بلا حقيبة.

وأعلنت الوزارة أنها ستطبق في حج هذا العام أكثر من 32 تجربة تقنية، منها 17 تقنية جديدة؛ أبرزها التاكسي الطائر، والطرق المطاطية.

وبينت في هذا الصدد أنه جرى خلط المطاط مع الخلطة الأسفلتية في طريق المشاة الرئيسي لتعزيز راحة وسلامة الحجاج، كما تم استخدام تقنية الطلاء الأبيض في المنطقة المجاورة لمسجد نمرة لتخفيف درجة الحرارة.

وكشفت الوزارة أنه "تم تهيئة 6 مطارات بالمملكة لاستقبال رحلات الحجاج مع تخصيص 21 ألف كادر بشري لخدمتهم في تلك المطارات، وتوفير 3.4 ملايين مقعد للحجاج على الرحلات الجوية".

وقالت الوزارة أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية أدخلت هذا العام تقنيات حديثة مثل الأسفلت المطاطي، وتهـدف التقنية إلى توفير أسـفلت مطـاطي مـرن لممـرات المشـاة، مما يوفر مزيد من الراحة والمرونة أثناء السير أو الركض باستخدام مـواد ذات مرونة عالية، حيث تم تطبيـق العديـد مـن المقاطع التجريبيـة بالرصـف المرن في مركز أبحاث الطـرق التـابع للهيئـة العامـة للطـرق، خصوصا وأن التجارب أظهرت أن صلابة الأسطح الأسفلتية والأرصفة العادية تسبب ردود فعل قوية على كواحل وأقدام الحجاج، خاصة كبار السن الذين يشكلون 53% من إجمالي الحجاج، وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية خلال موسم الحج، حيث تركزت 38% من الإصابات في منطقة القدم والكاحل.

وكانت الخطوط السعودية أعلنت في يناير الماضي أنها بصدد شراء 100 طائرة كهربائية (التاكسي الطائر) لنقل الحجاج من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، إلى مهابط الطائرات في عدد من فنادق مكة المكرمة.

ومن ضمن التقنيات الجديدة، التي تسخدم لأول مرة في حج هذا العام النظارة التفتيشية. النتي تسهل عملية تفتيش المركبات وسحب بياناتها خلال ثوان معدودة، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت ويرفع مستوى الرقابة.

كما أنهت الهيئة العامة للطرق تقنية طلاء الأسطح الأسفلتية للمنطقة المحيطة لمسجد نمرة بهدف خفض درجة الحرارة على الحجاج؛ وتبريد المناخ للدرجات المعتدلة.

وتعمل التقنية الحديثة التي عملت عليها الهيئة العامة للطرق في تحقيق الراحة التامة لضيوف الرحمن علميًا من خلال زيادة مستوى التبريد للمناخ من حولهم، حيث يسهم الطلاء الأبيض في خفض درجة حرارة السطح بنحو 20 درجة مئوية، باستخدام عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كمية أقل من الأشعة الشمسية.

كما أعلن عن استكمال الاستعدادات اللوجستية لخدمة حج بلا حقيبة التي تُعنى بنقل وشحن أمتعة الحجاج من مختلف مناطق المملكة إلى المشاعر المقدسة، والعكس لحجاج الداخل، مع مسار يخدم حجاج الخارج من المطارات إلى الفنادق ومن الفنادق إلى المطارات في رحلة الإياب، وتوفير خدمات لركاب قطار الحرمين تشمل حفظ وشحن أمتعة ركاب قطار الحرمين لتسهيل أداء المناسك للحجاج والمعتمرين دون الحاجة لحمل أمتعتهم.