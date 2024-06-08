الامارات | زوجة "سفاح التجمع" تكشف عن تفاصيل مثيرة: حاول قتلي أنا وإخواتي فهربت إلى بريطانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أول ظهور إعلامي لها، كشفت لبنى غانم زوجة كريم سليم المعروف بـ"سفاح التجمع" عن تفاصيل جديدة تتعلق بزوجها، مشيرة إلى أنه حاول قتلها هي وإخوتها.

وقالت لبنى غانم التي تحمل الجنسية المصرية والبريطانية وهي تبكي على الهواء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامجه "الحكاية" مساء أمس الجمعة: "تعرفت على جوزي من 10 سنين، وبقالنا 3 سنين منفصلين، ومش بشوف ابني من وقتها".

وتابعت بلغة عربية مكسرة "حاول يقتلني وأنا المفروض كنت أول ضحية له، وكان عنيفا معي، وبنتخانق باستمرار، وكنت أهرب عند أصدقائي".

كما قالت "أمه واخده ابني ومش بترد عليا دلوقتي ومش عاوزاني أشوفه، وحاولت أتواصل معها بلا فائدة".

كذلك بينت زوجة "سفاح التجمع" الذي قتل فتيات وعذبهن وألقى بجثثهن في الصحراء أنها هربت بسببه إلى بريطانيا، وكان يهدد أخواتها بالقتل لأنهم أخفوا مقر إقامتها عنه.

كذلك قالت "أمه زيه بالضبط وبتهددني.. وكان عنده قضايا تحرش في أميركا"، مبينة أنه "في البيت حاجة وقدام الناس حاجة تانية".

وقالت أيضاً إنه رفع عليها قضية زنا لتشويه سمعتها، مضيفة "ما أستغربش إنه يعمل أي حاجة".

وكانت صديقة طليقة السفاح وتدعى سمر وتعمل مضيفة طيران، كشفت عن أن كريم كان يضرب زوجته ويعاملها بطريقة غير آدمية.

وشددت على أن لبنى طيبة القلب وضعيفة ولا تجيد مواجهته أو التعامل معه، وأنها كانت تحتمل عنفه معها من أجل طفلها.

وأكدت سمر أن لبنى لم تكن تجيد العربية، حيث عاشت معظم سنوات حياتها في بريطانيا لأب وأم منفصلين، وأن هذا الأمر جعلها من دون أصدقاء تلجأ لهم في مصر، كما أنها لم تكن على دراية بحقوقها كزوجة بحسب القوانين المصرية. وكشفت صديقة الزوجة قالت إن كريم تزوج لبنى من أجل الحصول على الجنسية البريطانية.

وكانت قوات الأمن قد عثرت على كاميرات فيديو موزعة في عدد من الأماكن في الغرفة المعزولة، التي كان يقتل فيها ضحاياه تقوم بالتصوير بجودة 4K، فضلا عن العثور على كاميرات أخرى في السيارة الخاصة به.

وبعد مواجهة المتهم أثناء التحقيق معه اعترف بأنه كان يقوم بتصوير جرائمه بقتل الفتيات وتعذيبهن وبعد ذلك يقوم بعرضها من خلال بث مباشر بمواقع "الدارك ويب"، وذلك للحصول على المال.

وقال المتهم في التحقيقات إنه يقوم بالدخول على مواقع الدارك منذ تواجده في أميركا، وبعد مروره بأزمات مالية كبيرة، حيث جنى من تلك المشاهدات الكثير من الأموال.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "سفاح التجمع" المتهم بقتل 3 سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية في مايو الماضي.

وكشفت جهات التحقيق أنه كان يقوم باستدراج النساء إلى شقته بأحد التجمعات السكنية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة ويمارس معهن الرذيلة ويجبرهن على تعاطي مواد مخدرة ثم يعذبهن ويقتلهن ويتخلص من الجثث.