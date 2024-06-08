الامارات | ورطة جديدة لعمرو دياب .. بسبب صورة "سيلفي" صفع أحد المعجبين على وجهه ! (شاهد الفيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورطة جديدة يبدو أن المطرب المصري عمرو دياب، وضع نفسه فيها مجدداَ، فبعد إهانته سائقه الخاص وضربه مهندس صوت على المسرح، وثق مقطع فيديو تصرفا جديدا ومستهجنا من الفنان.

وأثار الفيديو غضب واستياء منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر فيه دياب يصفع أحد المعجبين على وجهه بعد محاولته التقاط صورة سيلفي معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وأظهر الفيديو لحظة محاولة الشاب التقاط صورة سيلفي مع المطرب عقب انتهاء فقرته، ليفاجأ بمطربه المفضل يصفعه على وجهه.

يشار أنها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها عمرو دياب في مشكلة مماثلة، إذ سبق ذلك طرده مهندس الصوت بطريقة "غير مهذبة"، كما وصف سائقه بالحيوان في فبراير الماضي.

وقبل الوقائع الثلاث وفي 2018 ضرب أحد حراسه الشخصيين خلال الحفل، بعد صعود أحد الحاضرين على المسرح لالتقاط صورة معه، حيث تدخل الحارس لمنعه من الوصول إليه، لكن عمرو دياب أبعد الحارس عنه بسرعة وضربه أمام الجمهور.