الامارات | رسالة غامضة من عمرو مصطفى.. هل قصد صفعة عمرو دياب؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع واقعة صفع النجم المصري عمرو دياب لمعجب أثناء وجوده بحفل زفاف ما أثار الغضب في الشارع المصري، وجّه الملحن المصري عمرو مصطفى، السبت، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وشارك عمرو مصطفى، صورة له عبر حسابه على "فيس بوك"، وعلق عليها، قائلا: "أحيانا الزمن كفيل بأنه يكشف كل حاجة".

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع رسالة الملحن المصري، برسائل ساخرة في إشارة إلى أنها رسالة مبطنة يقصد بها "الهضبة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الفنان المصري عمرو دياب وهو يصفع معجبا حاول التقاط صورة "سيلفي" معه خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

ورغم التاريخ الطويل الذي يجمع نجمي الفن المصري، عمرو دياب وعمرو مصطفى، إلا أن خلافات عكرت صفو العلاقة التي أثمرت عن عشرات الأغنيات المميزة.

وعلى مدار 22 عاما، عمر علاقة الفنانان استمتع الجمهور العربي بالعديد من الأغنيات التي حفرت في أذهان عشاق "الهضبة" رغم مرور عقود عليها.

لكن العلاقة الناجحة بين الثنائي الفني لم تسر على خير ما يرام، وشهدت العديد من الخلافات وصولا للقطيعة أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.