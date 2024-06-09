الامارات | مطالبات بمقاضاة "الهضبة".. من هو الشاب صاحب صفعة عمرو دياب؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازالت واقعة صفع النجم المصري عمرو دياب لشاب من معجبيه خلال حفل زفاف بالقاهرة تتصدر مواقع التواصل الإجتماعي في أنحاء الوطن العربي، فيما بدأ مغردون البحث عن الشاب صاحب الصفعة لمحاولة معرفة رد فعله وهل سيتقدم بشكوى ضد الفنان أم لا؟.

وبالفعل ظهرت معلومات حول هويه الشاب وتبين أنه يدعى محمد سعد أسامة تخرج من كلية التجارة قسم محاسبة ومن مواليد محافظة الأقصر ويقيم في القاهرة، فيما طالبه المغردون بسرعة التقدم بشكوى وبلاغ للنائب العام ورفع دعوى قضائية ضد الفنان.

كما دشن المغردون حملة ضد الفنان عمرو دياب وطالبوه بالاعتزال.

وكان الشاب قد حاول التقاط صورة سيلفي مع الهضبة خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، على نجل رجل الأعمال منصور عامر، داخل أحد الفنادق بالقاهرة، ليفاجأ برد فعل عنيف وقيام الفنان بصفعه أمام الحاضرين ما أثار استهجان الجميع واستنكارهم.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها عمرو دياب في مشكلة مماثلة، إذ سبقها طرد مهندس الصوت بطريقة "غير لائقة"، كما وصف سائقه بالحيوان في فبراير الماضي.

وقبل الواقعتين وفي العام 2018 ضرب أحد حراسه الشخصيين خلال حفل، بعد صعود أحد الحاضرين على المسرح لالتقاط صورة معه، حيث تدخل الحارس لمنعه من الوصول إليه، لكن عمرو دياب أبعد الحارس عنه بسرعة وضربه أمام الجمهور.