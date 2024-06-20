الامارات | يعود لما قبل التاريخ .. متظاهرون بيئيون يقومون بتخريب معلمًا أثريًا في بريطانيا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام متظاهرون بيئيون برش "ستونهنج" أشهر موقع أثري يعود إلى عصور ما قبل التاريخ في بريطانيا، بالطلاء البرتقالي، أمس، وذلك قبل يوم واحد فقط من توقعات بتجمع حشود ضخمة في الموقع للاحتفال بحدوث الانقلاب الصيفي الشمالي.

حيث غُطي نصب "ستونهنج" بالطلاء البرتقالي من قبل ناشطين في مجموعة تسمى “Just Stop Oil” وقد تم إلقاء القبض عليهما.

وتطالب مجموعة "Just stop oil" حكومة المملكة المتحدة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.