توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 29 حزيران إلى الجمعة 5 تموز 2024

مهنياً: تتسلح بقوة وحظ من الزهرة وعطارد اوضاعك مميزة وتحقق كل امنياتك اجتماع الكواكب في برجك يبشر بالخير اطمئن وريح بالك الشمس الزهرة وعطارد في مثلثات مع زحل ونبتون في الحوت فتكون بمأمن عن الخطر مولود السرطان امام اخبار جيدة باذن الله هذا الشهر الكواكب تقدم لك فرصة للتقدم للسعادة علاقات عاطفية مهنية تحقيق امنية كنت بانتظارها من زمن الكواكب تحميك البيداية مع يومي السبت والاحد القمر في الحمل يختم شهر حزيران ما يعني نوع من هدوء

عاطفيا: لا بد ان ينعكس الوضع النفسي الايجابي الذي تمر به على مجرى العلاقة مع الشريك مع وجود كوكب الزهرة في برجك فتنعم بمشهد فلكي مناسب على الصعيد الشخصي فتعرف حياتك تطورا وتغمرك بشغف كبير وبحب متين ينمو في اجواء ملائمة للعازب يكون العشق عنوان هذا الاسبوع حيث تبدأ دورة جديدة من العلاقات الحميمية مدعوما من كوكب الحب الذي يتحدث عن خطة جديدة وعن علاقة مميزة تسعد قلبك