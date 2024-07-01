توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 29 حزيران إلى الجمعة 5 تموز 2024

مهنياً: الف مبروك للعذراء الذي يحلق في سماء النجاحات حظوظ فوق الريح حظوظ رائعة ما اجملك حبيبي مولود العذراء يا امبراطور الابراج المحظوظة جدا جدا انت السند الحقيقي للجميع فترة تحمل لك السعادة والحلول والافراح والحركة ونشاط انت من نجوم الابراج مدعوما من الكواكب في السرطان شو بدك اجمل من هيك فال خير شو بدك اكثر من هيك حظ بياخذ العقل بشائر خير مع نهاية شهر حزيران يونيو مع وجود القمر في الحمل يومي السبت والاحد حاملا معه وعود مالية كثيرة

عاطفياً: تكون تاثيرات كوكب الزهرة من برج السرطان الصديق ايجابية جدا وتشير الى فترة انجذاب وحب كما يحمل اليك الوضع الشخصي وعودا عاطفية كثيرة وتغييرات ايجابية وتنوعا واوقاتا عذبة للعازب,تشجعك الظروف الحالية على المصالحة والتقارب والتسامح على اتخاذ خطوات جريئة وتبادر الى البوح بعواطفك اسبوع جميل وواعد فتنمو شعبيتك وتلفت الانظار بجاذبيتك