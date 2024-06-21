كشف لغز مناعة البعض ضد كورونا.. دراسة تحدد آليات مقاومة الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - توصل علماء إلى آلية رئيسية تفسر عدم إصابة بعض الأشخاص بفيروس كورونا، وذلك بعد دراسة أجريت خلال ذروة الوباء عام 2021، ونُشرت نتائجها مؤخرًا في مجلة "نيتشر" العلمية، حسبما ورد في صحيفة theguardian.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من معهد ويلكوم سانغر وجامعة كوليدج لندن وإمبريال كوليدج لندن والمعهد الهولندي للسرطان، اختلافات فريدة في الاستجابة المناعية لدى الأشخاص المقاومين للعدوى الفيروسية.

وتُقدم هذه النتائج تفسيراً لعدم إصابة البعض بالفيروس، وتُفتح الباب أمام تطوير علاجات ولقاحات جديدة تحاكي هذه الاستجابات المناعية الطبيعية الوقائية.

مُتابعة دقيقة لاستجابة الخلايا المناعية

اعتمدت الدراسة على تقنية "تسلسل الخلية الواحدة" لدراسة الاستجابة المناعية ضد عدوى SARS-CoV-2 لدى متطوعين بالغين أصحاء.

وشملت الدراسة 36 متطوعًا في المملكة المتحدة، تم إعطاؤهم جرعة منخفضة من الفيروس عن طريق الأنف كجزء من دراسة "تحدي بشري" لفيروس كورونا.

وتابع الباحثون 16 متطوعًا منهم بشكل دقيق، حيث رصدوا نشاط الخلايا المناعية في الدم وبطانة الأنف، مستخدمين تقنية "تسلسل الخلية الواحدة" لإنشاء مجموعات بيانات تضم أكثر من 600 ألف خلية فردية.

ثلاثة أنماط من الاستجابة

أظهرت النتائج وجود ثلاثة أنماط رئيسية للاستجابة للفيروس:

المجموعة الأولى:

ضمت 6 أشخاص أصيبوا بعدوى مستمرة وتطورت لديهم أعراض المرض.

المجموعة الثانية:

ضمت 3 أشخاص أصيبوا بالفيروس بشكل عابر دون أن يصابوا بالعدوى الكاملة.

المجموعة الثالثة:

ضمت 7 أشخاص لم يتعرضوا للعدوى إطلاقاً.

دور الجين "HLA-DQA2"

لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من نشاط جين "HLA-DQA2" قبل التعرض للفيروس كانوا أقل عرضة للإصابة بالعدوى.

يشير جين "HLA-DQA2" إلى بروتين يلعب دورًا هامًا في الاستجابة المناعية للفيروسات.

خطوة نحو علاجات ولقاحات جديدة

تُقدم هذه الدراسة فهمًا أفضل لآليات مقاومة الجسم لفيروس كورونا، مما قد يُمهد الطريق لتطوير علاجات ولقاحات جديدة تستهدف تعزيز هذه الاستجابات المناعية الطبيعية.

وُصفت هذه النتائج بأنها "مثيرة" و"واعدة" من قبل خبراء في مجال المناعة، حيث تُقدم إمكانيات جديدة لمكافحة جائحة COVID-19.

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