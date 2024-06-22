لن تتوقعها.. كيف تخفض نسبة الكوليسترول عن طريق 5 أطعمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولكن التغييرات الغذائية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على إدارة مستويات الكوليسترول.

توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بدمج أطعمة محددة في نظامك الغذائي للمساعدة في تقليل نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي، بحسب صحيفة إكسبريس.

فيما يلي خمسة أطعمة يمكن أن تساعدك على تحقيق مستويات صحية من الكوليسترول.

1. الأسماك الزيتية

الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون والسردين والسلمون المرقط غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تُعرف بأنها تخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) (البروتين الدهني منخفض الكثافة)، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار".

تساعد أوميجا 3 أيضًا على رفع نسبة الكوليسترول الجيد (البروتين الدهني عالي الكثافة)، وهو الكوليسترول "الجيد"، ما يساعد على إزالة الكوليسترول الضار من مجرى الدم.

إن إدراج الأسماك الزيتية في نظامك الغذائي مرتين في الأسبوع يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب.

2. الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، مفيدة بشكل خاص، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مثل التفاح والكمثرى والخوخ والحمضيات.

كما تساهم الخضروات مثل البامية والباذنجان والجزر والخضروات الورقية في خفض مستويات الكوليسترول.

اهدف إلى تناول ما لا يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضروات يوميًا لجني فوائد خفض الكوليسترول.

3. البقوليات

تعتبر البقوليات مثل الفول والعدس والحمص والبازلاء مصادر ممتازة للبروتين النباتي والألياف القابلة للذوبان.

الاستهلاك المنتظم للبقوليات يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار LDL عن طريق التدخل في امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

إن دمج البقوليات في وجباتك عدة مرات في الأسبوع يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين إدارة الكوليسترول.

4. الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، وخبز الحبوب الكاملة، والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل هي مصادر ممتازة للألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم.

ترتبط الألياف القابلة للذوبان بجزيئات الكوليسترول وتساعد على إزالتها من الجسم.

تناول الحبوب الكاملة بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

5. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، بما في ذلك اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا، مليئة بالدهون الصحية غير المشبعة والألياف والستيرول النباتي.

تعمل هذه المكونات معًا لخفض مستويات الكوليسترول.

إن تناول حفنة من المكسرات أو البذور يوميًا يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.

ولكن من المهم أن تضع في اعتبارك حجم الحصص، حيث أن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية.

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