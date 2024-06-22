هذا ما يحدث للكبد عند تناول الخضراوات.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

الخضروات الورقية من الأطعمة التي يحب تناولها العديد من الأشخاص لقيمتها الغذائية العالية وتأثيرها على صحة الجسم، ولكن يتساءل البعض هل لها تأثير على صحة الكبد عند تناولها يوميًا.

وبحسب ما ذكره موقعي tandemclinicalresearch،webmd، إليك ما يحدث لصحة الكبد عند تناول الخضروات الورقية يوميًا.

التخلص من سموم الكبد

تعتبر الخضروات الورقية من فئة الأطعمة الصحية وهي مصدر رائع للكلوروفيل، الذي ينظف ويزيل السموم من الدم المتدفق عبر الجسم، كما يساعد ذلك على التخلص من السموم الموجودة في الجسم والتي قد تمر عبر الكبد.

الوقاية من سرطان الكبد

أن الخضروات الورقية غنية بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة من إلحاق الضرر بالخلايا الموجودة في الجسم بما في ذلك الكبد، وتحويلها إلى خلايا خبيثة، وبالتالي تحمي من خطر الإصابة بالسرطانات ومنها سرطان الكبد.

الوقاية من الكبد الدهني

تحتوي الخضروات الورقية على كميات وفيرة من الألياف التي تحارب الدهون المشبعة والزائدة في الجسم، وتحمي من خطر الإصابة بالسمنة وتعتبر من الأطعمة المضافة إلى الأنظمة الغذائية المتوازنة، التي تقلل من عوامل خطر الإصابة بالكبد الدهني.

أفضل الخضروات الورقية لصحة الكبد

1- السبانخ

2- اللفت.

3- الكرنب.

4- جرجير.

5- الكابوتشا.

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