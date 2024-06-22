مذيعة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء.. ماذا حدث معها؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتذرت كيت جارواي مقدمة برنامج Good Morning Britain على الهواء مباشرة بعد معاناتها من أزمة محرجة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار البريطانية"، بعد استعراض لأحدث الأخبار السياسية، عادت الكاميرا إلى كيت في الاستوديو، والتي ظهرت بينما تمشط شعرها خلف أذنها.

ويبدو أن كيت كانت غير مستعدة تمامًا للعودة إلى الهواء وفاجأها الأمر، حيث اعترفت: "أنا آسفة. أنا أعاني من أزمة شعر، لأكون صريحة".

المقدم الآخر في البرنامج وقف ليساعد زميلته، نظر إلى شعرها وهي تضحك وقال: "دعيني أتحقق فقط، نعم كل شيء على ما يرام، يبدو كما يبدو عليه عادةً".

ومزح زميل "كيت" معها قبل أن يدير عينيه ويجلس مرة أخرى، لتضحك كيت وتقول: " لقد أزعجني الأمر للحظة، لكنني عدت".

اقرأ أيضا:

طرق ذكية للعثور على الكاميرات الخفية في شاليه المصيف.. افتح موبايلك

بعد سماعها أصوات غريبة.. امرأة تعثر على أمر كارثي في حديقة منزلها

لن تتوقع.. هذا ما يفعله العنب بالكوليسترول والقلب

طريقة المشاهير للاستشفاء والهروب من الحر.. ماذا تفعل حمامات الثلج بالجسم؟

4 فئات محرومة من المانجو في الصيف.. هذا ما يحدث للكلي عند تناولها