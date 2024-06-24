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الامارات | 7 ابتسامات أمام «برج العرب»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لمّة عائلية، وسبع ابتسامات على الوجوه، ستملأ صورة الـ«سيلفي»، التي تتزين بأجمل خلفية، حيث إحدى أيقونات دبي، ومعلم فريد لا تكتمل فرحة الزائر إلا بأخذ لقطة معه، وهو «برج العرب»، رمز الضيافة الفاخرة ذو التصميم المميز، الذي يبهر ضيوف دبي ببياضه وسطوعه الدائم، وإطلالاته الخلابة على مياه الخليج العربي، بين صروح عديدة تنتشر على طول ساحل المدينة، وفي كل ركن من أركانها الفسيحة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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