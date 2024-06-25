الامارات | مفاجآت صيف دبي: انتظروا «12 ساعة من التخفيضات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مفاجآت صيف دبي في دورتها الكبرى مع عرض «12 ساعة من التخفيضات الحصرية»، يوم الجمعة المقبل، من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، ويقدم تخفيضات حصرية تصل إلى 90% على أكثر من 100 علامة محلية وعالمية في مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم».

وتغطي التخفيضات تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل أحدث الملابس والإكسسوارات، بالإضافة إلى المفروشات المنزلية والعطور ومستحضرات وأدوات التجميل والبصريات والإلكترونيات ومنتجات السوبر ماركت والمتاجر متعددة الأقسام.

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من التخفيضات في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة.

وتُقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسين: الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وسيتي ووك، وذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج)، ومركز ميركاتو للتسوق، وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا فيو آت ذا بالم)، بالإضافة إلى مجموعة عبدالواحد الرستماني، و«طيران الإمارات»، وإينوك، و&e، وطلبات.