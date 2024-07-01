توقعات مولود برج "الثور" من السبت 29 حزيران إلى الجمعة 5 تموز 2024

مهنياً: ركز معي انت داخل على شهر مهم جدا الدنيا كلها ما سايعتك ولا سايعة فرحتك تفرح بالقادم والجديد من اول يوم القمر في برجك الى جانب المريخ واورانوس مقترنا المشتري في بيت المال ما يجعلك من اكثر الابراج حظا في المال سنة كاملة المشتري في بيت المال يدفع بمصالحك الى الامام الكرة في ملعبك تلعب بالمال لعب انت من ملوك المال بالاضافة الى وجود الشمس والزهرة في السرطان الزهرة كوكبك الاساسي الداعم الاكبر لك لكن فقط عليك الانتباه من تاثيرات القمر من الحمل يومي السبت والاحد

عاطفياً: تبادر الى تسوية مشكلة عاطفية عائلية تخص احد الاولاد مسالة عالقة وتساعدك تاثيرات الزهرة من برج السرطان الصديق على التقارب والتودد الى الشريك والاهل والاحبة بحيث تقوم بمبادرات جريئة جدا مدعوما من بعض الصداقات والكثير من الحماية الفلكية.للعازب والذي يريد الارتباط والالتزام الاجواء مناسبة للخطوبة او الزواج